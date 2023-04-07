Samanyolu Haber /Gündem / Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı? /07 Nisan 2023 11:01

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na katıldığı canlı yayında "Deprem zamanı neden bant daraltılması yapıldı?" diye soruldu. Bakan Karaismailoğlu, "Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Yanlış bir karar olsa yapılmazdı zaten" dedi.

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te konuk olduğu canlı yayın programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sosyal medyada yapılan bant daraltması konusuna da değindi.

"GEREKLİ BİR DURUM VARDI Kİ YAPILDI"
Ersoy'un "Neden bant daralttınız. CHP bununla ilgili bir soru önergesi başlattı. Bu mesele çok eleştirildi. Ne dersiniz bu eleştirilere?" sorusuna Karaismailoğlu, şöyle yanıt verdi: "Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Açıklamayı da yaptık gerekli yerlere.

"YANLIŞ BİR KARAR OLSA YAPILMAZDI ZATEN"
Olağanüstü bir afet durumu var. Yanlış bir karar olsa yapılmazdı zaten. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden... Sonraki Haber >>

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:06