Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bartın'daki maden faciasına ilişkin TBMM'de konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış saat 18.05 sularında. Saat 18.09’da ise son kayıt, havadaki metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09’dan sonra kayıt alınamadı" dedi. Dönmez'in konuşması 'istifa' sesleriyle kesildi.
PATLAMADAN 24 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ
Bakan Dönmez’in Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nü patlamadan 24 gün önce Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ile birlikte ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.