Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bartın'daki maden faciasına ilişkin TBMM'de konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış saat 18.05 sularında. Saat 18.09’da ise son kayıt, havadaki metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09’dan sonra kayıt alınamadı" dedi. Dönmez'in konuşması 'istifa' sesleriyle kesildi.









