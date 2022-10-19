Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi /19 Ekim 2022 00:23

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

TBMM Genel Kurulu, HDP’li Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bartın'daki maden faciasına ilişkin TBMM'de konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış saat 18.05 sularında. Saat 18.09’da ise son kayıt, havadaki metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09’dan sonra kayıt alınamadı" dedi. Dönmez'in konuşması 'istifa' sesleriyle kesildi.


PATLAMADAN 24 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ

Bakan Dönmez’in Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nü patlamadan 24 gün önce Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ile birlikte ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
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Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

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