Samanyolu Haber /Sağlık / Bakan Fahrettin Koca son durumu açıklandı /20 Aralık 2020 19:35

Bakan Fahrettin Koca son durumu açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 20 Aralık korona virüs rakamlarına göre, Türkiye’de bugün 20 bin 136 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 246 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık tarihine ilişkin güncel korona virüs rakamlarını açıkladı. Bakanlığın açıkladı verilere göre, bugün 20 bin 316 kişinin koron virüs testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 18 bin 97’ye yükseldiBugün 158 bin 892 kişiye test yapılırken, 21 bin 218 kişinin iyileştiği belirtildi.

Twitter hesabından salgının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür” dedi. 
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