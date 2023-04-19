Samanyolu Haber /Politika / 'Bakan gelecek' diye çocukları sınıflardan kovdular /19 Nisan 2023 08:56

'Bakan gelecek' diye çocukları sınıflardan kovdular

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, milletvekili adayı olduğu Ordu’daki okul ziyareti öncesinde 40-50 olan sınıf mevcutlarının 30’a düşürüldüğü ortaya çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğrencilerin merdiven boşluğuna ya da kantine gönderildiğini söylerken, sınıflarda hangi öğrenci ve öğretmenlerin kalacağına da bakan yardımcısının karar verdiğinin iddia edildiğini aktardı.

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Bakan Özer, AKP’den milletvekili adayı olduğu Ordu’da, okulları ziyaret ederken, seçim propagandası yaptı. Özer’in okul ziyareti öncesinde sınıf mevcutlarının “eksiltildiği” ortaya çıktı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Özer’in okul ziyaretlerinde seçim propagandası yapmasının etiğe ve hukuka aykırı olduğunu vurgularken, “Okul ziyaretlerinin gözden kaçan ve eğitimin getirildiği hali de gösteren başka vahim ayrıntıları da var. Bakan Özer’in Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’na düzenlediği ziyaret öncesinde 50 öğrenciden fazla sınıf mevcudu olan bu okulda, öğrenciler gizlenerek sınıf mevcudu 30’a düşürülmüştür” dedi.

Bir başka okulda da sınıflarda hangi öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunacağına bakan yardımcısının tek tek karar verdiğinin iddialar arasında olduğunu kaydeden Özbay, “Bakanlığı süresince eğitimdeki birçok iyileştirme gibi sınıf mevcutlarını düşürmek için de hiçbir adım atmayan bir bakanın ziyaretleri öncesinde, yöneticiler tarafından öğrencilerin kantine ve merdiven boşluklarına saklanması, hem eğitimin kimlere emanet edildiğinin hem de eğitimdeki birçok şey gibi işin nasıl sadece makyaj kısmıyla ilgilenildiğinin en somut örneği olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘OKULLAR SİZİN KASANIZ DEĞİL’

Özer’e “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi sizin seçim kasanız değil” diyen Özbay, “Okullar sizin siyasi şovlarınıza sahne, öğrenci ve öğretmenler de bu sahnenin dekoru değildir. Seçim propagandası yaparken bile görüntüsünü iyileştirmek zorunda kaldığınız bu eğitim sistemi sizin eserinizdir. Milli eğitime yapacağınız tek iyilik, geç kalmış istifanızı vermek ve okullarımızdan uzak durmaktır. Eğitimde etik kurallardan biri de iyi örnek olmaktır” diye konuştu.
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