Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı /01 Ekim 2020 21:51

Bakan Koca salgındaki son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Bakan Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloda, "vaka sayısı" yerine "hasta sayısı" ifadesi yer alıyor.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre, 67 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 402 kişi de iyileşti.

Ülkedeki haftalık yatak doluluk oranı ise yüzde 49,3 olarak açıklandı.

Türkiye'deki hasta sayısının  bin 407 olarak açıklandığı tabloda, ağır hasta sayısı da bin 507 olarak açıklandı.

Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" ifadelerini kullandı.


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