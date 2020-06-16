Bakan Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.
BAKAN KOCA: SON TABLOLARDA BAZI BÖLGELER VE GRUP DAVRANIŞLARI ETKİN
Sosyal medya hesabından güncel tabloyu paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var.
* Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 592 yeni vakanın tespit edildiğini ve 947 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.