Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da taraftarı üzen ayrılık /16 Haziran 2020 20:17

Galatasaray'da taraftarı üzen ayrılık

Rizespor deplasmanında Galatasaray, Muslera ve golcü futbolcu Florin Andone'nin sakatlanmasıyla büyük kayıp yaşadı. İki oyuncu da sezonu kapattı.

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Kaptan Muslera'nın en az altı ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen Florin Andone, sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

Rizespor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen forvet, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından açıklama yapan Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu,"Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

Galatasaray, Andone'yi Brighton&Hove Albion'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
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