Premier Lig'de maç takvimi açıklandı

Pandemi nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Ligi’nde heyecan 17 Haziran’da başlıyor. Liverpool’un şampiyonluğa yakın olduğu Premier Lig’in pandemi sonrasındaki ilk hafta maç programı belli oldu.





Buna göre Premier Lig’de ilk karşılaşma yarın (17 Haziran) Sheffield United ile Aston Villa arasında oynanacak. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından olan Manchester City Arsenal mücadelesi de yarın yapılacak. İşte Premier Lig maç programı…







PREMİER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?





İngiltere Premier Ligi yarın oynanacak Sheffield United – Aston Villa mücadelesiyle başlayacak. Seyircisiz oynanacak Premier Lig karşılaşmaları Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.





S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.





Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool 82 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City'nin 57 puanı bulunuyor.





Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, 2019/20 sezonunun geride kalan üç haftasında iki galibiyet daha alması durumunda Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atacak.





Şampiyonluk için gün sayan Liverpool'un bu sezon oynadığı 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Liverpool, 3 aylık aranın ardından ilk karşılaşmasını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de deplasmanda Everton ile yapmaya hazırlanıyor.





Premier Ligin En Golcüsü





Premier Lig'de Leicester City oyuncusu Jamie Vardy 19 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en fazla gol atan ismi oldu. Arsenal oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang (17), Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah (16) ve Manchester City’de forma giyen Sergio Agüero (16) golü bulunuyor.





S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:





17 Haziran Çarşamba





20.00 Aston Villa-Sheffield United





22.15 Manchester City-Arsenal





19 Haziran Cuma





20.00 Norwich City-Southampton





22.15 Tottenham-Manchester United





20 Haziran Cumartesi





14.30 Watford-Leicester City





17.00 Brighton-Arsenal





19.30 West Ham United-Wolverhampton





21.45 Bournemouth-Crystal Palace





21 Haziran Pazar





15.00 Newcastle United-Sheffield United





18.15 Aston Villa-Chelsea





21.00 Everton-Liverpool





22 Haziran Pazartesi





22.00 Manchester City-Burnley