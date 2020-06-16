Tüm şehirlerde maske takmak zorunlu mu olacak?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "İstanbul, Ankara ve İzmir’de maske takma zorunluluğu getirilmedi. Neden getirilmedi bilmiyoruz. Bununla ilgili bir fikrimiz yok. Ama ‘neden listedeki o illere zorunluluk getirildi?’ onu da bilmiyoruz" dedi.







Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını belirtti.Fahrettin Koca'nın son açıkladığı illerle birlikte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 42'ye yükseldi.





Euronews Türkçe'nin haberine göre maske takmanın zorunlu olduğu şehirler şöyle:





Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.





Öte yandan uzmanlar bu noktadan sonra günlük vaka sayısını azaltmada tam bir tecrit haline dönülmesinin bir etkisi olmayacağı düşüncesinde.





Öte yandan koronavirüsün mutasyon geçirmesi sonrası hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat artarak daha ölümcül olduğuna dair bulgulara ulaşan ABD'li bilim insanları, Covid-19'un pamuklu eldiven ve kumaşlarda plastiklere nazaran 170 kat daha az yaşayabildiğini açıkladı.





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri yaptıkları son çalışmada mutasyon sonrası Covid-19'un eskiye nazaran çok daha dayanıklı ve ölümcül olduğunu belirlerken, pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Covid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.





Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs sonrası sıklıkla kullanılan plastik eldiven ve maskeler aslında "virüsün yüzeylerde tutunma gücü ele alındığında" aslında hiç de etkili değil.





Ancak yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan eldiven, maske ve diğer koruyucu ekipmanlar plastiğe göre 170 kat daha çok işe yarıyor.





Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışmasında tam 8 farklı madde üzerinde Covid-19 virüsünün yaşayabilme süreleri test edilmiş. Bu maddeler arasında hemşire ve doktorların sıklıkla kullandığı plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, N-95 ve N-100 tarzı özel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kumaş ve eldiven ile çelik yer alıyor.





Buna göre koronavirüs plastik vizör şapkalarda 21 gün, paslanmaz çelikte 14 gün, nitril plastik eldivenlerde 7 gün, kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerde 4 gün yaşayabilirken, pamuklu kumaş ve eldivenlerde sdece 1 saat yaşayabiliyor.





Eğer 100'de yüz pamuklu bir kumaşın yüzeyine Covid-19 virüsü bulaşırsa, sadece bir saat içerisinde virüsün yüzde 99.9'u bu doğal ortamı terk ediyor. 24 saat içerisindeyse koronavirüs tamamen doğal pamuklu kumaştan temizleniyor.





Araştırmayı yapan bilim insanları konu hakkında yazdıkları makalede sağlık alanında pamuklu kumaş kullanımının önemine değinirken, koronavirüsle mücadele ve salgından korunma yöntemleri, tıbbi malzemelerin yıkanması ve geri dönüştürülmesi konusunda ezber bozan bir bulguya ulaştıklarını açıkladı.





Pamuklu kumaşlarla ilgili araştırmaya tıp alanında yapılan çalışmalarla ilgili içerik sağlayan MedRxiv.org internet sitesinden ulaşılabilir.