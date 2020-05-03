Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /03 Mayıs 2020 19:33

Bakan Koca son verileri açıkladı

Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 61 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bin 670 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam can kaybı 3 bin 397'ye, toplam vaka sayısı da 126 bin 45'e yükseldi.

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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının, mevcut corona virüsü hasta sayısının geçtiğini açıkladı.Bakan Koca, “Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak” dedi.

BUGÜN 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan günlük corona tablosuna göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı.Bugün bin 670 vaka tespit edilirken 61 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün iyileşen hasta sayısının 4 bin 892 olduğu duyurulurken toplam 63 bin 151 kişinin iyileştiği belirtildi.Tabloya göre, toplam 1 milyon 135 bin 367 test yapıldı.



Toplam vaka sayısı 126 bin 45’e, toplam can kaybı da 3 bin 397’ye yükseldi.Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısının bin 424, toplam entübe hasta sayısının da 766 olduğu açıklandı.
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