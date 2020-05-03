Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da ölü sayısı 28 bin 884'e yükseldi /03 Mayıs 2020 19:43

İtalya'da ölü sayısı 28 bin 884'e yükseldi

Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da son 24 saat içinde 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 28 bin 884'e yükseldi.

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İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkede 10 Mart’tan bugüne kadar en düşük ölüm oranının gerçekleştiğini duyurdu. Ülkede son 24 saat içinde 174 kişi hayatını kaybetti.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da günlük vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı. Dün gerçekleşen bin 900 vakanın ardından, bugün bin 389 yeni vaka tespit edildi. İtalya’da toplam vaka sayısı 210 bin 717’ye yükseldi.

Öte yandan ülkede yoğun bakımda olan hasta sayısının bin 501 olduğu belirtilirken, iyileşen hasta sayısının da 79 bin 914 olduğu açıklandı.21 Şubat’tan bugüne kadar corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, ABD’nin ardından en yüksek ölü oranına sahip ikinci ülke.
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