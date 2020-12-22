Bakan Koca son verileri paylaştı: 251 can kaybı 19 bin 256 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 251 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 19 bin 256 kişiye vaka, 3 bin 309 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.Koronavirüs nedeniyle 18 bin 602 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 32 bin 110 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 8





Tabloya göre, toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 8, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815, bugünkü test sayısı 192 bin 316 olarak kayıtlara geçti.





''VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''





Koca, ''Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek'' dedi.





Türkiye'nin 22 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:



