Bakan Nebati ezber bozup 'dış güçleri' reddetti: İçeriden...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Tayyip Erdoğan’a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.” diyerek yeni ekonomi modeli hakkında açıklamalarda bulundu.







HaberTürk yazarı Sevilay Yılman’a mülakat veren Bakan Nebati, ekonomide uyguladıkları modelin ‘Çin modeli’ olduğuna dair yorumlara ise, “Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli… Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin… Ben eve boynu büyük dönemem.” ifadelerini kullandı.





NUREDDİN NEBATİ: BUNU DA HERKES BİLSİN





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “O benim liderim.” diyen Nebati, ‘Tayyip Erdoğan’a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.” şeklinde konuştu.





Faizleri düşük tutarak ekonomik büyümeyi ve ihracat potansiyelini rekabetçi kur ile sağlama yönündeki ekonomi politikasının başarılı olup olmayacağına dair soru üzerine Nebati, “Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. ‘Güvenin, inanının bize’ dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz.” dedi.







“DIŞARIDAN SALDIRI YOK, İÇERİDE MANİPÜLATİF İŞLEMLER VAR”





Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale etmesinin modele uygun olduğunu söyleyen Nebati, “Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor.” ifadelerini kullandı.





“ERDOĞAN’A ÜÇ AÇIDAN BAĞLIYIMDIR”





Erdoğan’ın Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında sarf ettiği sözleri nasıl değerlendirdiği sorulan Nebati, “O ifadeler, yorumlar Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinindir. O benim liderim. Genel Başkanım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanım. Üç açıdan bağlıyımdır kendisine. Kabinenin de bir üyesiyim. Ama benim tarzımı, düşüncelerimi, tutumumu, olaylara karşı bakış açımı herkes bilir. Vakti geldiğinde TÜSİAD’la da görüşeceğim elbette.” dedi.









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İş insanlarıyla yaptığı toplantıya da değinen Bakan Nebati şöyle konuştu: “Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir, ancak bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye.”