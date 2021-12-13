Erdoğan'dan 'acil' kodlu dolar zirvesi

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak.







Kronos’un edindiği bilgiye göre TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan bugün öğleden sonra İstanbul’da Vahdettin Köşkü’ne davet edildi.





Erdoğan’ın resmi programında görünmeyen toplantıya bu sabah döviz kurlarındaki hızlı yükseliş sonrası “acilen” karar verildiği belirtildi.





İKİ GÜN SONRA FAİZ KARARI VERİLECEK





Türkiye saati ile 15.00’te başlayacak toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in de video-konferansla katılabileceği kaydedildi. Erdoğan’ın doların 14 TL eşiğini geçmesi üzerine mini bir ekonomi zirvesi talimatı verdiği iddia edildi.





TCMB Para Politikası Kurulu, 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK’da geçen ay yüzde 15’e indirilen politika faizi (haftalık repo faizi) hakkında karar verilecek. Erdoğan başta olmak üzere hükûmet sözcüleri faiz indiriminin devam edeceğini belirtiyor.





Dolar bugün 14,75 TL’ye tırmanırken, TCMB’nin doğrudan döviz satışı ile 14,20 TL seviyesine kadar geriledi. Euro ise 16,65 TL’ye kadar yükselmişti