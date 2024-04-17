Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık! /17 Nisan 2024 00:45

Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık!

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin bazı işletmelerce suistimal edildiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gitti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

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