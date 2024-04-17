Belediye AKP'den CHP'ye geçti, sahil şeridi halkın kullanımına açıldı

Beyoğlu’nda Karaköy sahil olarak bilinen Kemankeş mahallesinde yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü, kamusal kullanım alanının sınırlandığı, yaya akışının engellendiği ve bu alandan gemi yanaştığı tespit edildi.



GÜVENLİK KULÜBESİ KALDIRILDI



Vatandaşların yürüyüş alanlarını kısıtlayan uygulamaya itiraz etmeleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.



VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI



Belediye, kent estetiği ve sahil şeridi bütünlüğü göz önünde bulundurarak, çalışmaya müdahale etti ve sahil şeridini vatandaşın kullanımına yeniden açtı.



Beyoğlu Belediyesi resmi X hesabından yaptığı açıklamada “Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak” açıklamasında bulundu.