Samanyolu Haber /Gündem / Yabancı uyruklular birbirine girdi: Ölü ve yaralı var /17 Nisan 2024 00:28

Yabancı uyruklular birbirine girdi: Ölü ve yaralı var

Antalya'da babasının tartıştığı 2 kişinin üzerine minibüs sürerek, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

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Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 işçiye, iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Ahmad A, minibüsle çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Muhammed Ali B. ile Abdurrahman B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ali B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücü Ahmad A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerada, iş yerinde tartıştıktan sonra yol kenarına çıkan 2 kişiye hızla gelen minibüsün çarptığı görülüyor.
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