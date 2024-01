Bakan yardımcısından torpil ve yargıya müdahale cevabı:

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Adalet Akademisi'nde 'görevde yükselme' sınavıyla ilgili 'torpil' taleplerine tek tek yanıt verip özel kalemine yönlendirirken kameraya yakalanan, bir mahkeme başkanından duruşma tarihih öne çekilmesini istediği ortaya çıkan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can kendini "mahremiyet"le savundu.



Mesajları görüntüleyen FOX Haber'in kameralarını görünce uzaklaşmaya çalışan Can, muhabirin "Dün ortaya çıkan torpul mesajları vardı, neler söyleyeceksiniz" sorusuna "Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, kişi hak ve hürriyetleri, mahremiyet konusuna da biraz bakın. Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?" dedi.



Muhabirin "Kamu yararı var yalnız yapılan haberde" ifadeleri üzerine ise Can "Kanun açık iyice okuyun." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakan Yardımcısı Can, kameraya takılan "Mahkemesini arayıp erken duruşma tarihi verilmesi hususunu istirham ettim. Vakilimize selamınızla bilgi verdim" mesajının hatırlatılıp "Yargıya müdahale konusunda neler söyleyeceksiniz" sorusuna karşılık ise "Öyle bir şey yok. Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz” dedi.