Seçil Erzan'ın mesajlarında Fatih Terim detayı: Yaranmak için değil, onun parası

Aralarında spor dünyasından ünlü futbolcuların da olduğu en az 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" diye yazdığı, Seçil Erzan'ın ise, "Yaranmak için değil, onun parası" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.



ERKEK ARKADAŞINA 100 BİN DOLAR



Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Avukat Candaş Gürol hakkında konuşmaların da yer aldığı mesajlarda, Tanın Yılmaz "Seçil, bugüne kadar Candaş'a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayı yurtdışına mı çıkardınız?" şeklinde soru sorduğu, Erzan'ın da "Sadece 100 bin USD aldı" diye cevap verdiği görüldü.



KIRIK CEP TELEFONUNDAN ÇARPICI DETAYLAR



Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış 2023 Kasım ayında ilk duruşması görülmüştü.



Soruşturma aşamasında Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen kırık bir telefon incelenmesi için bilirkişiye gönderilmişti. Kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda Erzan'ın mağdurlarla mesajlaşmaları tespit edildi. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile aralarında geçen mesajlaşmalar da yer aldı. İşte o mesajların detayları.



(Editörün notu: Söz konusu telefon mesajları orijinal haliyle aktarılmıştır.)



"YE YE BİTMEDİ Mİ, KAÇ PARA ALDILAR Kİ"



Mesajlarda, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü. O konuşmalardan bazıları ise şöyle:



Tanın Yılmaz; Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?



Seçil Erzan; Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum.



Tanın Yılmaz; E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki.



Seçil Erzan; Aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma.



Tanın Yılmaz; Ye ye bitmedi, bu şişkoların herhangi bir şeyi kalmadı ama di mi? No4 nerede?



Seçil Erzan; No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya



Tanın Yılmaz; Daha var mı çıkacağın



Seçil Erzan; Hayır, Biz enayimiz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.



Tanın Yılmaz; Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor.



Seçil Erzan; Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.



Tanın Yılmaz; E zaten para loydugu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar



Seçil Erzan; Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım



Öte yandan Tanın Yılmaz'dan para istemesi üzerine olumsuz dönüş alan Seçil Erzan'ın, Yılmaz'a aracını rehin vererek para alma teklifinde bulunduğu, sonrasında parayı ödeyip aracı geri alarak aradaki farkın kendilerine kar olarak kalacağı yönünde mesajlar attığı görülüyor.



"PARAYI YURT DIŞINA MI ÇIKARDINIZ?"



Seçil Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili konuşmaları da raporda yer aldı. Konuşmalar ise şu şekilde;



Tanın Yılmaz; 150 usd, Candaş'a mi veriyorsun İsviçre isini çözmesi için?



Seçil Erzan; O nerden çıktı



Tanın Yılmaz; Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?



Seçil Erzan; Kendisi de yanacak



Tanın Yılmaz; Yok, ona birşey olmaz, arkada başka hikayeler var



Seçil Erzan; Yemin ederim yok



Tanın Yılmaz; Bak bu işi bugün halletmezsen, ben ptesi günü hem selçuk hem murata gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat.



Seçil Erzan; Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum candaşı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor.



Tanın Yılmaz; Ya ona hiç birşey olmaz, çandasi neden arayayım ki? Ben olanları murat ve selcukran dinleyeceğim.



Seçil Erzan; Tamam ama her boku ben yedim kimsenin suçu yok.



Tanın Yılmaz; Candaş a bugüne kadar kaç para verdin secil, bütün bunları candaş planladı dimi, Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum ptesi, şu kod mudur nedir bana söyle, ikincisi, murata soyle, sakin ise gitmemezlik yapmasın.



Seçil Erzan; Ben bugün bu işi çözeyim Tanın



Tanın Yılmaz; Seçil, bugüne kadar candasa kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayi yurtdışına mi çıkardınız?



Seçil Erzan; Sadece 100 bin usd aldı



Tanın Yılmaz; Geç allah aşkına



Seçil Erzan; Tanın inanmak istemiyorsun, Ben bu hale mi düşerdim öyle bişi olsa



Tanın Yılmaz; Sadece bugün 150 usd komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık ya



Seçil Erzan; Vermiyorum Tanın



Tanın Yılmaz; 2 araba vb 100 bin usd ile mi oldu? Bu 2,5 milyon da sizin yurtdışına çıkarttığınız paralardan



Seçil Erzan; Saçma şeyler olmaya başladı ben şu an özgürlüğümün derdine düştüm 100 bin usd aldı



Tanın Yılmaz; Sen masal anlatmaya devam et, söylediklerine kendin bile inanmıyorsun



Seçil Erzan; Sana paranın kaynağını çıkartırım



"FATİH TERİM'E YARANACAĞIM DİYE..."



Raporun devamında ise Tanın Yılmaz ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda; Erzan'ın, kullanılan paranın Fatih Terim'in parası olduğunu söylediği mesajlar yer alıyor. İşte o mesajlara ait konuşmalar;



Tanın Yılmaz; Eğer candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan



Seçil Erzan; Kuran çarpsın değil



Tanın Yılmaz; 150 bin nerede şimdi?



Seçil Erzan; Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah



Seçil Erzan; 50 yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına



Tanın Yılmaz; Fatih terim e yaranacam diye sen naptiginin farkındamısın



Seçil Erzan; Yaranmak için değil, onun parası



Tanın Yılmaz; Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder,



Seçil Erzan; Adaya 50 bin daha kaldı



Tanın Yılmaz; Organize çete kurmuşsunuz resmen,



Seçil Erzan; Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur



Tanın Yılmaz; Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacam, benim şüphem selçuk ve murat da bu işin için de



Seçil Erzan; yok Tertemiz çocuklar



Tanın Yılmaz; Bak orada bambaşka konular ortaya çıkmadan, sana son kez soruyorum, bu işin ana aktörü kim onları anlat, sen sadece para trafiğini yönetiyorsun



Seçil Erzan; Tanın kimse yok benim



Tanın Yılmaz; Yoksa günah benden gitti, ben kendim buluyorum sonucu, Peki, ben daha fazla birşey yazmayacağım, ptesi günü oradayım.



Şeklinde Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında konuşmalar geçtiği bilirkişi raporunda yer aldı.