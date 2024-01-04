Anadolu’da uyuyan faylar uyandı, deprem olmaz denilen yerler de artık riskli

Bold Medya'da yer alan habere göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye’deki diri fay sayısının iki katına çıktığına dikkat çekti. 2 bin yıldır deprem üretmeyen fayların yeniden harekete geçtiğini vurgulayan Onalan, ‘deprem olmaz’ denilen yerlerde artık deprem beklendiğini kaydetti.





Onalan, diri fayların Türkiye’ye çıkardığı çok ciddi bir fatura olduğunu ifade ederek, “Türkiye’deki kamu kurumları ve üniversitedeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, ülkemizde şu anda 500’e yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var. 24 il ve yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemiz ya fayların üzerine ya da en çok zararın olduğu alüvyon ovaların üzerine yerleşti. Sonuçta bir yüzyıl içerisinde neredeyse 200 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu bir kader değildir” dedi.





Yerleşim alanlarının planlanırken jeolojik koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Onalan, İstanbul’dan başlayıp İzmir, Çanakkale, Muğla, Aydın ve Antalya’ya kadar bir yay çizildiğinde 30 milyon vatandaşın metropolde yaşadığını kaydetti. Onalan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde deprem dirençli kentleri oluşturacak ve bununla ilgili ciddi irade ortaya koyacak yerel yöneticilere ihtiyaç duyulduğunu belirtip, “30 Ekim 2020’de bir akıl tutulması yaşadık. 70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı’da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir’de bir deprem olmadı. İzmir’de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor. Bu faylar kırıldığında İzmir’in durumu ne olacak, tartışılması lazım” dedi.





Anadolu coğrafyasının çok genç olduğunu ve hala oluşumunu tamamlamadığını ifade eden Onalan, fayların eskiden beri bulunduğunu söyledi. Onalan, “Depremler geçmişte vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama fayların belirlenmesi ciddi çalışmalar, özel uzmanlık isteyen konulardır. 1999’dan sonra bu konuda bilim adamları yetiştiriyoruz. Onların çalışmalarının sonuçlarını yeni yeni almaya başladık. Daha 2 sene öncesine kadar Türkiye’de belki 200-250 tane diri faydan söz ederken; diri fay sayısı, şu anda 500’e çıktı. Türkiye’de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. ‘Deprem olmaz’ dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı. Oraya gidip, araştırma yaptığınızda bir diri fayın varlığını görüyorsunuz. Bu faylar artacak” dedi.





Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve ‘Bu fay ne zaman kırılacak?’ sorusunun yersiz olduğunu ifade eden Onalan, “Deprem riski altındaki ülkemizde, nasıl yurttaşlarımızı hayatta tutarız, bunu düşünelim. Afete karşı güvenli alanlar belirlemek zorundasınız. İstanbul depreminin yaklaştığı, İzmir’de de Tuzla Fayı’nın süresinin dolduğu söyleniyor. Bilim adamlarının çalışmalarından sonra ödev, merkezi ve yerel yöneticilerindir. Afet konusunda ciddi irade koymayacak insanları lütfen seçmeyin” diye konuştu.