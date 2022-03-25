Samanyolu Haber /Politika / Bakan yardımcısının aylık maaşı rekor kırdı: 313 bin 870 TL! /25 Mart 2022 08:17

Bakan yardımcısının aylık maaşı rekor kırdı: 313 bin 870 TL!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın birden fazla aldığı maaşını ortaya çıkardı.

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Birgün’ün haberine göre, Bakan yardımcısı olarak aylık 39 bin 357 maaşı olan Nadir Alpaslan’ın, yönetim kurulunda bulunduğu KuveytTürk’ten aldığı ücretlerle aylık kazancının yaklaşık 313 bin 870 TL olduğu ortaya çıktı. Yavuzyılmaz, Alpaslan’ın kazancını 23 Mart 2022 tarihindeki dolar kurunu ve KuveytTürk 2022 Genel Kurul Tutanağı’nı baz alarak hesapladı.


HUZUR HAKKI VE İLAVE ÜCRET

Buna göre, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın devletten aldığı maaşıyla birlikte, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu’nda huzur hakkı olarak 142 bin 518 TL, ilave ücreti 131 bin 995 TL ile toplamda 313 bin 870 TL aylık kazancı olduğu öğrenildi.

Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin huzur hakkı toplamı yıllık bir milyon 40 bin doları bulurken, her bir yönetim kurulu üyesi aylık olarak 142 bin 518 TL kazanıyor.

Nadir Alpaslan, 20 Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı.
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