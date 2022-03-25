Bakan yardımcısının aylık maaşı rekor kırdı: 313 bin 870 TL!

HUZUR HAKKI VE İLAVE ÜCRET
Buna göre, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın devletten aldığı maaşıyla birlikte, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu’nda huzur hakkı olarak 142 bin 518 TL, ilave ücreti 131 bin 995 TL ile toplamda 313 bin 870 TL aylık kazancı olduğu öğrenildi.
Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin huzur hakkı toplamı yıllık bir milyon 40 bin doları bulurken, her bir yönetim kurulu üyesi aylık olarak 142 bin 518 TL kazanıyor.
Nadir Alpaslan, 20 Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı.