'Putin yanlış hesap yaptı, NATO hiç bu kadar birlik olmadı'









7:03 Johnson: Putin'in barış istediği konusunda iyimser değilim







İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel!deki NATO zirvesinin ardından BBC Newsnight'a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediği konusunda iyimser olmadığını söyledi: "Bence saldırılarını iki katına çıkarmaya ve Ukrayna'nın büük şehirlerini Groznileştirmeye karar verdi." "Groznileştirme" ifadesi, Putin'in ağır bobardıman sonrası 1999-2000 yılları arasında işgal altında tuttuğu Çeçen şehri Grozni'den geliyor.











7:01 Rusya-Ukrayna savaşı: Odesa, Rus birliklerinin yeni hedefi mi olacak?











2:43 Biden: Avrupa'nın bir bütün halinde birlik olması çok önemli











2:39 Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı: Ruslar işgali destekliyor mu?







Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı. Ayrı bir takasta ise, Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından el koyulan bir gemideki 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.



Perşembe günü Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'nın büyük savaş gemilerinden Saratov'u, Mariupol yakınlarında Rusya kontrolündeki liman şehri Berdyansk'te vurduklarını duyurdu. Askeri yetkililere göre Orsk isimli bir diğer gemi de çalışamayacak hale getirildi; başka gemiler de zarar gördü.Yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın güneyini işgal etmeye odaklandığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'a karadan bir köprü oluşturmak istediği belirtildi. Rusya güneydeki Popasna, Rubizhne ve Mariupol şehirlerini günlerdir bombardıman altında tutuyor. BBC, gemilerin vurulduğuna dair iddiaları şu ana kadar doğrulayamadı.Birleşmiş Milletler'den (BM) BBC'ye verilen bilgiye göre, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde Ukraynalılar keyfi gözaltılarla alıkonuluyor ve bazen kimsenin haberi olmadan ortadan kayboluyorlar.BM, bu şekilde keyfi gözaltılar sebebiyle kaybolan ve ailelerinin kendilerinden bilgi alamadığı en az 36 sivil vaka olduğunu teyit etti. Ukraynalılar, kaçırılma ve baskı ile sindirilme korkusu yaşıyor. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya kontrolündeki bölgede çalışan gazeteci Viktoriia Roshchyna da, 15 Mart'ta kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.Çalıştığı kurum olan Hromadske, gazetecinin "muhtemelen FSB tarafından gözaltına alındığını" açıkladı. FSB, Rusya'nın iç istihbarat servisi Baskı altında çekildiği ifade edilen bir videosunun Rus telegram kanallarında yayımlanmasından altı gün sonra Roshchyna serbest bırakıldı. Videoda Roshchyna, "Rusya'nın kendisini rehin almadığını, hayatını kurtardığını" söylüyordu.Ukrayna'nın güneybatısında 'Karadeniz'in incisi' olarak anılan önemli liman kenti Odessa, Rus birliklerinin saldırısına hazırlanıyor. Ülkenin üçüncü büyük metropolü olan şehrin Rus birliklerinin bir sonraki hedefi olacağı düşünülüyor.ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ardından Brüksel'de Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NAtO'u bölmeye çalıştığı" iddialarını yineleyen Biden, "Putin, ABD ile birlik halinde olan 30 ülkeyle baş etmektense 30 bağımsız ülkeyle baş etmei tercih eder." dedi.Biden, sadece NATO değil Avrupa Konseyi ve G7 ülkeleriyle bir bütün olarak Avrupa'nın birliğinin çok önemli olduğunu söyledi: "Şu an savaş suçu işlediğine inandığımız bu adamı durdurmak için yapabileceğimiz en önemli şey."Rusya'da yapılan kamuoyu yoklamaları, Rusların çoğunun Ukrayna'daki savaşa destek verdiğini gösteriyor. Peki yapılan bu anketler ne kadar güvenilir?Gemi iseTürkiye'deki bir limandan Ukrayna'ya iade ediliyor. Bu hafta başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus esiri takas ettiklerini söyledi.