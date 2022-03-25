Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, petrolü Bitcoin ile mi satacak? /25 Mart 2022 09:55

Rusya, petrolü Bitcoin ile mi satacak?

Rusya'da üst düzey yetkililere göre Rusya, petrol ve doğal gaz ithal etmek isteyen bazı ülkelerin Bitcoin ile ödeme yapmasına izin vermeyi düşünüyor.

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Rusya'da Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny "dostça" davranan bazı ülkelerin kendi para birimleriyle ödemesinin bile söz konusu olduğunu ifade etti.

Zavalny, Çin ve Türkiye'yi bu ülkeler katergorisine koydu, "Rusya'ya karşı yaptırım ve baskı uygulamadıkarını" belirtti.

Bu haftanın başında Rusya Devlet Başkanı Putin, "düşmanca" davranan ülkelerin doğal gazı Rus rublesiyle almasını istediğini söylemişti.

Kararın bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybeden Rus rublesinin değerini yükseltmek için verildiği düşünülüyor.

Rusya, dünyanın en büyük doğal faz ihracatçısı. Petrolün ise dünyada ikinci büyüğü.



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