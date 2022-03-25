Rusya, petrolü Bitcoin ile mi satacak?

Rusya'da Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny "dostça" davranan bazı ülkelerin kendi para birimleriyle ödemesinin bile söz konusu olduğunu ifade etti.



Zavalny, Çin ve Türkiye'yi bu ülkeler katergorisine koydu, "Rusya'ya karşı yaptırım ve baskı uygulamadıkarını" belirtti.



Bu haftanın başında Rusya Devlet Başkanı Putin, "düşmanca" davranan ülkelerin doğal gazı Rus rublesiyle almasını istediğini söylemişti.



Kararın bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybeden Rus rublesinin değerini yükseltmek için verildiği düşünülüyor.



Rusya, dünyanın en büyük doğal faz ihracatçısı. Petrolün ise dünyada ikinci büyüğü.







