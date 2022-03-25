Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci yurdunda dayak skandalı /25 Mart 2022 09:47

Öğrenci yurdunda dayak skandalı

İstanbul'da özel bir erkek öğrenci yurdunun güvenlik kamerası görüntüleri çocuklara şiddet uygulandığını gözler önüne serdi. Valilik, yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öğrenci yurdunda şiddet

İstanbul Esenler’deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan bir yurt görevlisinin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı….

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, İstanbul Valiliği, erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz.
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