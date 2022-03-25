AKP'nin ünlü anketçisinden felaket senaryosu

MHP BARAJ ALTI, AK PARTİ'DE KOPUŞ SÜRÜYOR
Vatandaşlara sorulan "Yarın seçim olsa oyunuzuhangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna verilen cevaplara göre partilerin oy dağılımı şu şekilde:AKP yüzde 29,1, CHP yüzde 25,1, İYİ Parti yüzde 14,1, HDP yüzde 8,4, MHP yüzde 6,8.
MİLLET İTTİFAK'I, CUMHUR'U SOLLADI
Öte yandan Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenlerin muhalefete daha yakın olduğunu belirterek matematiksel dağıtılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kararsızların matematiksel dağıtılmasından sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde
AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1.Bu durumda Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9'a ulaşırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41'e ulaşıyor.