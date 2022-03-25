Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin ünlü anketçisinden felaket senaryosu /25 Mart 2022 10:05

AKP'nin ünlü anketçisinden felaket senaryosu

İktidarın anketçisi MAK Araştırma Koordinatörü Mehmet Ali Kulat, gerçekleştirdikleri son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

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MAK Araştırma Koordinatörü Mehmet Ali Kulat, gerçektivi'de Ali Tarakcı'nın konuğu oldu. Mart ayında 5 bin 750 kişi ile 30'u büyükşehir 64 ilde gerçekleştirdikleri seçim anketinin sonuçlarını açıklayan Kulat dikkat çeken analizler yaptı. Kararsızlar dağıtılmadan MHP'nin oy oranı 6,8 çıkarken, yüzde 7'lik yeni seçim barajının dahi atlında kaldığı gözlemlendi.

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Vatandaşlara sorulan "Yarın seçim olsa oyunuzuhangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna verilen cevaplara göre partilerin oy dağılımı şu şekilde:AKP yüzde 29,1, CHP yüzde 25,1, İYİ Parti yüzde 14,1, HDP yüzde 8,4, MHP yüzde 6,8.

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Öte yandan Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenlerin muhalefete daha yakın olduğunu belirterek matematiksel dağıtılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kararsızların matematiksel dağıtılmasından sonra partilerin oy dağılımı şu şekilde

AKP yüzde 30,4, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 14,8, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 7,1.Bu durumda Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9'a ulaşırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41'e ulaşıyor.
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