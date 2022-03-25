Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim bile belli /25 Mart 2022 08:13

Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim bile belli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın ve iktidarın rahatsızlığına rağmen Süleyman Soylu’ya desteğini devam ettiriyor. Erdoğan, Bahçeli'yi ikna edebilirse Soylu'nun yerine getireceği ismi bile belirlediği ileri sürüldü.

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Milli Gazete'nin haberine göre, sokağa çıkma yasağı kararını geç duyurduğu için eleştirilen ve görevden affı Bahçeli’nin araya girmesiyle kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor.

Son olarak Adana’da Furkan Gönüllülerine yönelik polisin sert müdahalesiyle tekrar gündeme gelen Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağı beklentisi oluştu.

Ancak Bahçeli’nin, “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir” sözleriyle Soylu’ya tekrar sahip çıkması Erdoğan’ın planlarını alt üst etti. Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda Soylu’nun yerine getirilecek ismin bile belli olduğu öğrenildi.

BAHÇELİ, ERDOĞAN’IN ÖNÜNÜ KESTİ

Adana’da polisin Furkan Vakfı mensuplarına yönelik sert müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevden alacağı tartışmaları alevlendi.

Ancak her fırsatta Soylu’nun arkasında olduğunu hissettiren iktidarın Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Erdoğan’ın önünü kesti!

Bahçeli, “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış” diyerek Adana’da yaşananları meşrulaştırırken, Erdoğan ise henüz bir açıklama yapmadı.

YERİNE GETİRECEK İSİM DE BELLİ

Daha önce görevden affı Bahçeli’nin araya girmesiyle engellenen Soylu’yu uygun zemin oluştuğunda görevden alacağı konuşulan Erdoğan’ın Adana’da yaşananlardan sonra bunu gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak Bahçeli, daha önce olduğu gibi bu sefer de Soylu’ya sahip çıkarak görevden alınmasını engelledi. MHP’nin desteğiyle koltuğunda oturan Soylu ile ilgili Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda yerine getireceği ismi bile belirlediği de gelen bilgiler arasında.
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