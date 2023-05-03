Bakandan aylar sonra itiraf: Rusya, Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ithal doğalgaz için Rusya’ya yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiasını doğruladı. Dönmez, “Rusya’dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı.” dedi. Fatih Dönmez, ‘ötelenen’ tutarın 20 milyar dolar olmadığını savunda ancak doğru rakamı açıklamadı.





Fatih Dönmez, dün gece Haber Global televizyonu ile yaptığı söyleşide Rusya’dan ithal doğalgaz için yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiası hakkındaki soruya cevap verdi. Dönmez, “Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı.” ifadelerini kullandı. Fatih Dönmez, anlaşmanın ne zaman yapıldığı konusunda bilgi vermedi. Ocak ayında ertelenme dahil olmak üzere Rusya ile enerji konusunda çok boyutlu görüşmeler yapıldığını ifade etmişti.



