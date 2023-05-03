Bakandan aylar sonra itiraf: Rusya, Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteledi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ithal doğalgaz için Rusya’ya yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiasını doğruladı. Dönmez, “Rusya’dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı.” dedi. Fatih Dönmez, ‘ötelenen’ tutarın 20 milyar dolar olmadığını savunda ancak doğru rakamı açıklamadı.
Fatih Dönmez, dün gece Haber Global televizyonu ile yaptığı söyleşide Rusya’dan ithal doğalgaz için yapılacak ödemelerin ertelendiği iddiası hakkındaki soruya cevap verdi. Dönmez, “Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı, bir müzakere yapıldı.” ifadelerini kullandı. Fatih Dönmez, anlaşmanın ne zaman yapıldığı konusunda bilgi vermedi. Ocak ayında ertelenme dahil olmak üzere Rusya ile enerji konusunda çok boyutlu görüşmeler yapıldığını ifade etmişti.
20 MİLYAR RAKAMINI YALANLADI
Fatih Dönmez, Rusya’nın ertelediği doğalgaz faturasının 20 milyar dolar tutarında olup olmadığı sorusuna, “Denilen rakam öyle değil, onu da düzeltmiş olalım.” karşılığını verdi. Ancak ertelenen tutarı açıklamadı. Anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, “Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. Bu ticari ilişkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler.” dedi.
BOTAŞ, HABERLERİ YALANLAMIŞTI
Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a 2022 yılı Temmuz ayından bu yana döviz satmaması, Rusya’ya doğalgaz borcunun ertelendiğinin işareti olarak değerlendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ’tan yapılan açıklamada Rusya’ya olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirildiği belirtilmişti. Açıklamada, “Gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya’ya, alınan doğalgaz karşılığı ödeme yapıldığı malumlarınızdır. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık ödenmemiş bir doğalgaz borcumuzun bulunduğu haberleri gerçeklikten uzaktır. Rusya’ya olan doğalgaz yükümlülüklerimiz yapılan anlaşmalar doğrultusunda zamanında yerine getirilmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.