Avrupa'da büyük mafya operasyonu

İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Avrupa ülkesinde Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı. Salt Almanya'da yakalanan örgüt mensubunun 100 civarında olduğu belirtiliyor.





Europol ve Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust tarafından yürütülen koordineli bir soruşturmanın parçası olan operasyonlar İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirildi.





Dünyanın en büyük mafya yapılanması olarak kabul edilen Ndrangheta hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları yapılıyor.





İtalya ve Belçika makamları söz konusu suç örgütünün Ekim 2019 ile Ocak 2022 arasında 25 ton kokain kaçırdığını, ayrıca İtalya'da kısmi özerk bölge Kalabria'dan Belçika'ya 22 milyon eurodan fazla para aktardığını ileri sürüyor.











