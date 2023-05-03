Tahıl anlaşmasına ilişkin çelişkili açıklamalar









Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin tahıl anlaşmasını görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmelerinin planlandığını söyledi.





Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasına ilişkin toplantının tarihinin henüz kararlaştırılmadığını, tarihle ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin üst düzey toplantı için tarih üzerinde çalışıldığını ve netleştiğinde duyurulacağını söyledi.





Zaharova, ‘İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri arasında çalışma temasları sürüyor. Teftişler için bu gerekli. Önümüzdeki dönemde üst düzey bir toplantı yapılması görüşülüyor, tarihler belli değil’ dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, “5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor” demişti. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşüleceğini, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesini istediklerini, bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını belirtmiş ve herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılmasını istediklerini söylemişti.