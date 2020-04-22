Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan okulların açılış tarihi açıklaması /22 Nisan 2020 19:12

Bakan'dan okulların açılış tarihi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim aylarının daha ağır bastığını söyledi.

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Bakan, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok. Tabii mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın’ deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye’nin gidişatı ya da DSÖ’nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız. Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak."

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Okulların ne zaman açılacağı’ sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu’nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zamana kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız” dedi.
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