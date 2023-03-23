Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor: Erdoğan bizzat açıkladı /23 Mart 2023 00:44

Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor: Erdoğan bizzat açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine'deki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gündemi değerlendirdi. Eleştiriler karşısında HÜDA-PAR'a sahip çıkan Erdoğan "HÜDA-PAR'a yakıştırılan bazı çirkinlikler var. HÜDA-PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. HÜDA-PAR Cumhur İttifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum." açıklamasını yaptı. 

Erdoğan, Kabine'de yer alan 17 bakanın milletvekili adayı olacağını da duyurarak "Yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak" dedi. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor: Erdoğan bizzat... Sonraki Haber >>

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:32:31