Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor: Erdoğan bizzat açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gündemi değerlendirdi. Eleştiriler karşısında HÜDA-PAR'a sahip çıkan Erdoğan "HÜDA-PAR'a yakıştırılan bazı çirkinlikler var. HÜDA-PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. HÜDA-PAR Cumhur İttifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum." açıklamasını yaptı.







Erdoğan, Kabine'de yer alan 17 bakanın milletvekili adayı olacağını da duyurarak "Yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak" dedi.











