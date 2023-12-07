Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu, MHP'li vekillerin fotoğrafından çıktı

Mevcut ve eski milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, 21 Eylül’de Parlamenterler Turnuvası için Romanya’ya gitti.





25. dönem AKP Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın başkanlık yaptığı 16 kişilik heyet Türkiye’nin Romanya Bükreş Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan sosyal medya hesabından “Parlamentolar arası futbol turnuvası için Bükreş’e gelen Sayın Milletvekillerimizi ağırlamaktan şeref duyduk” açıklamasıyla ziyaretin fotoğrafını paylaştı.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre fotoğrafta, eski ve yeni milletvekillerinin ortasında ABD’nin 2012 yılında uyuşturucu kaçakçısı ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Zeyneddin Geleri’nin yer aldığı görüldü.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde Zeyneddin Geleri ile ilgili yapılan 2 Şubat 2012 tarihli açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (Office of Foreign Assets Control – OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası çerçevesinde, Avrupa’daki uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri nedeniyle, Zeyneddin Geleri, Çerkez Akbulut (Cernit Murat) ve Ömer Boztepe adlı Moldova’da yerleşik üç PKK mensubunun ‘Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı’ (Specially Designated Narcotics Trafficker) olarak ilan edildiği bildirilmiştir. Buna ilaveten, Ömer Geleri ve Romanya merkezli üç şirketin, Zeyneddin Geleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle söz konusu listeye dahil edildiği kaydedilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu dört şahıs ve üç şirketin ABD’deki muhtemel malvarlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla mali veya ticari nitelikli iş ilişkisine girmesi yasaklanmıştır.”





Dışişleri Bakanlığı’nın, açıklamasının son bölümünde ise “ABD makamları tarafından atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz” da denilmişti.





HEYETTEKİ VEKİLLER

Mevcut vekiller AKP'den Ahmet Salih Dal ve Mustafa Köse, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, 27. dönem milletvekilleri Ahmet Özdemir, Fehmi Küpçü, Osman Ören, Sait Kirazoğlu, Salih Cora, Selim Gültekin, Tamer Dağlı, 26. dönem milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Oktay Çanak, 24. dönem Milletvekili Fahrettin Poyraz, 23. dönem Milletvekili Zekeriya Aslan ve CHP'den Ahmet Kaya da heyette yer aldı.