Bakanlık Emine Erdoğan’ın önsöz yazdığı kitaba baskı üstüne baskı yaptırıyor

Bold Medya'da yer alan habere göre Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabı yeniden basılacak. Kitap için bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılan harcama 3 milyonu aştı.





Önsözünü Emine Erdoğan’ın kaleme aldığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının üçüncü baskısı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilk baskısı 2021 yılında 250 bin TL karşılığında yaptırılan, tanıtımı için ise 700 bin TL harcanan kitabın yeni baskısının 6 Haziran 2024 tarihinde hazır olacağı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ve Turkish Cuisine with Timeless Recipes” konulu ihaleyi 12 Mart’ta gerçekleştirdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede iki şirketten teklif alındı.





Milli Kütüphane Hizmet Binası’nda düzenlenen ihale kapsamında kitabın, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde baskıya hazırlanacağı bildirildi. Bu kapsamda İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile 6 Mart’ta 1 milyon 50 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kitapların yeni baskısının 6 Haziran’a kadar tamamlanacağı kaydedildi. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı kitap için 2021-2024 döneminde harcanan toplam para 3 milyon 664 bin TL olarak hesaplandı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabın kamu kaynakları ile bastırılmasına yönelik eleştirileri, “Okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır” ifadeleriyle yanıtlıyor. Bakanlık, Emine Erdoğan’ın kitaba katkısını ise “Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği eser” şeklinde açıklıyor.