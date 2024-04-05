AKP'nin 'giderlerse ekonomi çöker' dediği göçmenleri çalıştıranlara gözaltı

2011'de patlak veren Suriye iç savaşı sonrası uygulanan açık kapı politikasının faturasını 85 milyon öderken İran üzerinden gerçekleşen kaçak geçişlerle Türkiye, dünyada en fazla yabancının barındığı ülke oldu.



İktidarın göçmen politikası yıllar içerisinde tutarsızlık gösterirken kaçakların ucuz iş gücü olarak kullanıldığı da itiraf edilmişti.



"İŞÇİ BULAMIYORLAR, BU ADAMLAR ÇALIŞIYOR"



Temmuz 2021'de, o dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olan; bugünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göçmenler hakkında şöyle konuşmuştu:



- Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor. Asayiş yönünden de öyle. Bizim aramızdaki oranlara bakıldığı zaman bizi geçen bir asayişsizlik yok. Her toplumun içerisinde iyisi de olur, kötüsü de olur.



"SURİYELİLER GİTSİN, EKONOMİ ÇÖKER"



Yine aynı dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı olan Yasin Aktay da şunları söylemişti:



- Türkiye Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda. Bu bir kader biraz da... Bundan kaçamadığımız gibi, bu bir imtihan. Bizim onları nasıl yönettiğimize bakmamız gerekiyor. Bakın Türklerin Alman ekonomisine yaptığı katkıdan bahsediliyor. Bu yönde çalışmalar var. Beyin niteliğinde Türkler yetişiyor orada.



- Belki Suriyelilerin de ilk gelenleri sanayi, inşaat alanında çalışanlar olarak kalacaklar ama Suriyelilerin Türkiye’ye yaptığı katkı ile Türkiye Arap dünyası ile arasında çok ciddi bir köprü oluşturacak. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker.



İŞ YERİNE OPERASYON



AKP'li isimleri geçmişte yaptığı açıklamalar tartışma yaratırken son olarak Bursa'da kaçak yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi. Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden iki kişi ise gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı iş yerini tespit edip operasyon düzenledi.



Kaçak göçmenlere iş yerinde kalacak yer temin eden A.Ş. ile G.K. de gözaltına alındı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Göçmenleri çalıştıran iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.