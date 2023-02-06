Bakanlıktan deprem sonrası cezaevleri açıklaması

KahramanMaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde yaşanan depremle birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.





Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden deprem sonrasında bölgedeki cezaevlerinin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin olmadığı belirtilen açıklamada “Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır."



