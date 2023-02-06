Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan deprem sonrası cezaevleri açıklaması /06 Şubat 2023 12:04

Bakanlıktan deprem sonrası cezaevleri açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından cezaevlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmamakta" dedi.

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KahramanMaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde yaşanan depremle birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden deprem sonrasında bölgedeki cezaevlerinin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin olmadığı belirtilen açıklamada “Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır." 

Şu an itibari ile Herhangi bir hasar olmadığı mesaj atılan Cezaevleri Ceza İnfaz Kurumları
Malatya Akçadağ T Tipi
Gaziantep H Tipi 
Türkoğlu L Tipi 
Diyarbakır T Tipi
İskenderun T Tipi 
Siverek T Tipi
Elazığ E Tipi
Adana F tipi
Urfa E Tipi
Malatya E Tipi
Mersin Cezaevi
Kahramanmaraş E Tipi Aksu Cezaevi

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