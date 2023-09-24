Samanyolu Haber /Gündem / Bakü’den silah bırakan Ermenilere af kararı /24 Eylül 2023 13:54

Bakü’den silah bırakan Ermenilere af kararı

Bakü yönetimi, Dağlık Karabağ’da silahlarını bırakan Ermenilere af kararı aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Dış Politika Danışmanı Hikmet Hacıyev tarafından Reuters'e verilen röportajda önemli açıklamalar geldi. 

Hacıyev, "Eski askeri personel ve savaşçılar için bile, eğer bu şekilde sınıflandırılabilirlerse, af sağlıyoruz" dedi.

Bazı Karabağ ordusunun direnişi sürdüreceklerine dair kamuoyuna açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Azeri diplomat, Ayrıca küçük grupların ormana girdiğini ancak bunu büyük bir sorun olarak görmediklerini söyledi.

Hacıyev, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu kapsamında haklarına saygı duyulacağını kaydetti. Cuma günü bölgeye insani yardım ulaştırılacak.

40 kişiye tahliye hazırlığı

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sakinlerinin Ermenistan topraklarına tahliye edilebileceğini kaydetti. Bölgede yaşamak zorlaşırsa Ermenistan Karabağ Ermenileri için sınırları açabilir. Ermenistan'da tahliye durumunda insanların barınması için 40 bin yer hazırlandı.

19 Eylül'de Azerbaycan, tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti topraklarında "yerel terörle mücadele önlemlerine" başladı. Dağlık Karabağ İnsan Hakları Komiseri Gegham Stepanyan'a göre, Azerbaycan ordusunun bölgedeki eylemleri sonucunda en az 200 kişi öldü, 400 kişi de yaralandı. 24 saat sonra Rusya’nın da çabalarıya Dağlık Karabağ birlikleri silah bırakarak Azeri yetkililerle Azerbaycan’a entegrasyon müzakerelerine başladı.
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