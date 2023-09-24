Ukrayna ve Rusya’nın füze atışları arttı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna son 24 saatte Kırım ve Sivastopol'i roket atışlarıyla hedef aldı. Rusya ise Ukrayna’nın füze ve seyreltilmiş uranyum mühimmat depolarını vurdu





Ukrayna’nın Kırım’a yönelik İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli füzeleriyle düzenlediği saldırılar son günlerde sıklaştı.





Gece boyunca deniz filosunun bulunduğu Sivastopol şehrinde hava savunma sistemleri çalıştı. Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, bu sabaha karşı hava savunma sistemlerinn devreye girerek yeni bir saldırıyı engellediğini, vurulan roket parçalarının Suharnaya Balka bölgesindeki iskele yakınlarına düştüğünü bildirdi.





Sivastopol Körfezi'ndeki deniz yolcu taşımacılığı geçici olarak durduruldu.

Vali, füze alarmının ardından, “Pencereleri sıkıca kapatın ve yaklaşmayın. Taşıyıcı kolonları olan bir odaya sığının, pencereden oldukça uzakta, yerde oturun” diye tavsiyelerde bulundu. Bir gün önce de, Sivastopol'daki Karadeniz Filosu karargah binası füze ile vurulmuş, olayda bir asker ölmüştü.





Rusya mühimmat depolarını vurdu





Ukrayna ordusun Kırım’ı hedef alması sonrası Rusya, Ukrayna’da uzun menzilli füzelerle Batı’dan gelen silah, seyir füzesi ve seyreltilmiş uranyumlu mühimmat depolarını hedef aldı.





Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılarda Rus ordusu, havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle insansız hava araçlarıyla (İHA) uçak ve zırhlı araç onarım tesisleri, petrol rafinerileri, yüksek hassasiyetli silah, yabancı üretimi silah ve mühimmat depoları, Ukrayna sabotaj grupları ve istihbarat merkezleri, yabancı paralı savaşçı yerleşim noktalarına saldırılar düzenledi.





Saldırılar sonucunda Herson ve Zaporojya yönünde Ukrayna ordusunun lojistik destek merkezlerinde ciddi hasar meydana geldi.