Balyoz davası yeniden başlıyor

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Balyoz davadasında beraat eden emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, emekli Tümgeneral Behzat Balta, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç ve emekli Albay Erdal Akyazan hakkındaki beraat kararını bozmuştu.
Karar 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle alınmıştı. 37 sayfalık gerekçede, sanıkların eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği" belirtilmişti. Sanıkların eylemlerinin fikir birliği içinde gerçekleştiği iddia edilmişti. Ve "suç için anlaşma" suçu kapsamına girdiği belirtilmişti.