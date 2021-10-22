Askeri öğrenci, asker ve eski Dışişleri personeline operasyon: 125 gözaltı

Gündem değiştirmek için hukuksuz operasyonları aralarında paylaşan İzmir, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarında bugün sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaydı. 15 Temmuz’da 18 yaşından küçük oldukları için haklarında işlem yapılamayan 110 askeri okul öğrencisini 5 yıl sonra dün gözaltında aldıran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sonra bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaatle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’nca meslekten ihraç edilen ya da uzaklaştırılan ve Bylock yazışma programını kullandıkları ileri sürülen 29 kişi hakkında Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.







GÖZALTINA ALMAK İÇİN ASKERİ ÖĞRENCİLERİN 18 YAŞINI DOLDURMASI BEKLENDİ





Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan cemaatle irtibatlı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 18 astsubay ile 15 Temmuz’dan sonra ilişiği kesilen ve 18 yaşından küçük olduğu için gözaltına alınamayan 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 kişi hakkında Ankara merkezli 37 ilde gözaltı kararı verdi.