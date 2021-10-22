Samanyolu Haber /Gündem / Askeri öğrenci, asker ve eski Dışişleri personeline operasyon: 125 gözaltı /22 Ekim 2021 11:18

Askeri öğrenci, asker ve eski Dışişleri personeline operasyon: 125 gözaltı

Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları ileri sürülen eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Gündem değiştirmek için hukuksuz operasyonları aralarında paylaşan İzmir, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarında bugün sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaydı. 15 Temmuz’da 18 yaşından küçük oldukları için haklarında işlem yapılamayan 110 askeri okul öğrencisini 5 yıl sonra dün gözaltında aldıran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sonra bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaatle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla Dışişleri Bakanlığı’nca meslekten ihraç edilen ya da uzaklaştırılan ve Bylock yazışma programını kullandıkları ileri sürülen 29 kişi hakkında Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALMAK İÇİN ASKERİ ÖĞRENCİLERİN 18 YAŞINI DOLDURMASI BEKLENDİ

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan cemaatle irtibatlı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 18 astsubay ile 15 Temmuz’dan sonra ilişiği kesilen ve 18 yaşından küçük olduğu için gözaltına alınamayan 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 kişi hakkında Ankara merkezli 37 ilde gözaltı kararı verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Askeri öğrenci, asker ve eski Dışişleri personeline... Sonraki Haber >>

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:13