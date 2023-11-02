Dolandırıcılık davasında yeni gelişme: Şimdi de futbolculara 'tefecilik' suçlaması

Denizbank'ın İstanbul Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişileri ABD doları üzerinden 24 günde yüzde 30 faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, savcılık bankanın Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 19 Ekim tarihinde takipsizlik kararı verdi.





10Haber'den Masum Gök'ün haberine göre; bu takipsizlik kararının ardından banka harekete geçti ve süreç içerisinde bankayla ilgili açıklamalarda bulunan müşteki futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Galatasaray’ın eski tercümanı Mert Çetin hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 25 Ekim’de başvurdu. Banka, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.





Banka savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Selçuk İnan’ın tefecilik yaptığı iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:







“Şüpheli Selçuk İnan vekili Av.Rezan Epözdemir’inde katıldığı 24/04/2023 tarihli Savcılık ifadesinde “ ‘(…)2.150.000 USD’sini süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kar payı diye bankada iade etti. Geriye yatırdığım ana paradan 1.535.000 USD alacağım kalmıştır(…)’ verdiği beyan etmektedir. Şüpheli Selçuk İnan savcılık ifadeleri ve vekili Av.Rezan Epözdemir’in savcılık şikayetinde yer verdiği vaka tefecilik suçunun ikrarından başka bir anlam taşımamaktadır. Öncelikle Savcılık makamı olarak dilekçesinde yer verilen 3.685.000 Dolar tutarındaki ilişkinin TCK 241. Madde düzenlemesi dikkate alınarak soruşturulması gerekmektedir.”