Samanyolu Haber /Gündem / Barajlarda ne kadar su birikti? /08 Şubat 2021 11:05

Barajlarda ne kadar su birikti?

2021 yılı başında doluluk oranının yüzde 19'a kadar düştüğü İstanbul barajlarında son yağışlar yüz güldürdü.

SHABER3.COM

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 44,70'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 8 Şubat itibarıyla yüzde 44,70 oldu.

İSKİ'nin resmi Twitter hesabında, "7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: Yüzde 44,70." denildi.

Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.
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