Barajlarda ne kadar su birikti?

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 44,70'e yükseldi.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 8 Şubat itibarıyla yüzde 44,70 oldu.





İSKİ'nin resmi Twitter hesabında, "7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: Yüzde 44,70." denildi.





Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.