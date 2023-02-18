Barış Atay'dan Soylu'ya: Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz

Soylu'nun 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" diye yazdı.









İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN HAZIRLIĞI





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Ağustos 2022'de yapılan 'SÖZDE' deprem tatbikatında 7.6'lık bir sarsıntı senaryosunda sehpanın yapına çömelerek ve saçlarını korurken böyle görüntülenmiş ve alay konusu olmuştu.











"Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" şeklinde son derece anlamsız ve Türk siyasi tarihinin en saçma açıklamalarından birini yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt gecikmedi.Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yanıtını verdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumu paylaşan Soylu, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.