Samanyolu Haber /Dünya / İranlı kadın başörtüsünü böyle fırlattı /18 Şubat 2023 12:38

İranlı kadın başörtüsünü böyle fırlattı

Tahran Mühendisler Odası Yönetim Kurulu'na aday olmak isteyen bir kadına başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle izin verilmeyince kadın salonu terk etmeden önce yüzlerce kişi önünde başörtüsünü çıkartarak fırlattı.

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İran'daki başörtüsü protestoları eskisi kadar yaygın olmasa devam ediyor. Son olarak İranlı bir kadının başörtüsü eylemi Tahran Mühendisler Odası yönetim kurulu seçimi toplantısında oldu.

Söz konusu toplantıya katılan bir kadın, başörtüsünün uygun olmadığı gerekçesiyle aday olamadı. Karara sinirlenen kadın salonu terk ederken toplantıyı izleyen yüzlerce kişi önünde başörtüsünü fırlattı.

Bu hareketi gören salondakiler alkışlarla İranlı kadına destek verdi.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI SÜRÜYOR

İran’ın başkenti Tahran’da “başörtüsünü kurallara uygun olarak takmadığı” gerekçesiyle Ahlak Polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için düzenlenen protestolar ülke çapında devam ediyor.

İranlı kadınlar, 1979 İslam Devrimiyle birlikte gelen başörtü takma zorunluluğunu, başörtülerini çıkartarak çeşitli yerlerde protesto etmeye ediyor.
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