Soylu'nun akıldışı 'deprem' açıklamasını Leman da kapağına taşıdı





Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazdı.









‘GÜVENLİK MAKALESİ’ KAPAĞINI GÜNCELLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘hayatımda hiç güvenlik makalesi okumadım’ sözleri Leman’da kapak olmuştu.

Leman o kapağı, Soylu'nun talihsiz deprem açıklaması için güncelledi.









CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadeleri gündem oldu.