Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun akıldışı 'deprem' açıklamasını Leman da kapağına taşıdı /18 Şubat 2023 13:00

Soylu'nun akıldışı 'deprem' açıklamasını Leman da kapağına taşıdı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, kapağına "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" şeklinde son derece anlamsız ve Türk siyasi tarihinin en saçma açıklamalarından birini yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.

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CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadeleri gündem oldu.


Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazdı.



‘GÜVENLİK MAKALESİ’ KAPAĞINI GÜNCELLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘hayatımda hiç güvenlik makalesi okumadım’ sözleri Leman’da kapak olmuştu.

Leman o kapağı, Soylu'nun talihsiz deprem açıklaması için güncelledi.




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