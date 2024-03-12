Barış Pehlivan: Eyüpsultan'daki kaza sonrası baba Cihantimur, ölen gencin babası ile buluştu

Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürecine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.



Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV yayınında emniyet kayıtlarını ve görüntüleri yayınladı.



Pehlivan, "Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazadan bir ya da iki gün sonra ABD'ye giden çocuğun babası ölen gencin babası ile buluştu. Buluşma gergin geçmiş ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek" dedi.



Pehlivan, İstanbul Emniyeti'nin dosyaya önem verdiği, devletin polis ayağında bu dosyanın kapatılmayacağını söyledi.