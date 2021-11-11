Samanyolu Haber /Gündem / Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan /11 Kasım 2021 11:17

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tr724 Yazarı gazeteci Tarık Toros, binlerce Bylock mağduru cezaevindeyken tahliye edilen Bylock’un lisans sahibi David Keynes’in kendisiyle ilgili iddialarına videolu cevap verdi.

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın köşesinde yazdığı ve David Keynes’in dosyasında yer alan, ”1990 yılında Ankara Siyasal’ı kazandım. İlk dönemin ortasına kadar o zaman cemaat adı verilen örgütün evinde kaldım. Ev imamı olan ve şu anda örgütün Birleşmiş Milletler’deki davalarını organize eden eski hâkim Talip Aydın ile anlaşamadığımdan ayrılıp kendi evime İstanbul’a döndüm. Diğer evde (ayrıldığı evi kastediyor) Prof. Çağrı Erhan, eski TRT Haber Dairesi Başkanı ve Eyüp’ten tanıdığım olan Ahmet Böken ve şu anda kaçak olarak İngiltere’de yaşayan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros vardı” iddiaları hakkında ‘yalan değil kuyruklu yalan’ dedi.

Türkiye defterini 6 yıl önce kapattığını ve hakkındaki ipe sapa gelmez iddialara cevap verme gereği hissetmediğini belirten Toros, ”Bu konuda çok fazla mesaj gelince bir video hazırladım” dedi.
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