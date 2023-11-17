Samanyolu Haber /Gündem / Barış Pehlivan tahliye edildi /17 Kasım 2023 15:57

Barış Pehlivan tahliye edildi

3 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan cezaevinden tahliye edildi.

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Mide Bulandıran Öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamadı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçti, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verildi.

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz de dilekçe vererek, denetimli serbestlik kararı talep etti. İnfaz Hakimliği’nin kararı doğrultusunda Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.

Pehlivan saat 15.00’de Maltepe Açık Ceza Cezaevi Kurumu’ndan tahliye edildi.
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