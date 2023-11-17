FBI eski Türk Hava Yolları yetkilisinin evine baskın düzenledi









Evine baskın düzenlenenlerden biri de Adams’ın bağış kampanyasının başındaki isim olan Brianna Suggs.





FBI ayrıca Adams’ın uluslararası ilişkiler ofisindeki yardımcısı Rana Abbasova’nın New Jersey’deki evine de baskın düzenledi.





FBI ajanlarının evde aramaları Kasım ayının ilk günlerinde yaptığı belirtiliyor.









FBI’ın evine baskın düzenlediği eski Türk Hava Yolları yetkilisinin isminin Cenk Öcal olduğu gazetenin haberinde yer aldı.





Türk Hava Yolları’nda eski yönetici olduğu belirtilen Cenk Öcal’ın Adams’ın seçildikten sonra göreve geçiş ekibinde yer aldığı da kaydediliyor.





Bu eşgüdümlü baskınların Adams’ın 2021 seçim kampanyasına yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturması olduğuna dair kamuoyuna yansıyan ilk işaret olduğu yorumu da New York Times’ın haberinde yer aldı.





Soruşturma çerçevesinde gazetenin haberine göre FBI ve Manhatttan’daki federal savcılar, Türk hükümetinin yabancı bağışların Adams'ın kampanyasına aktarılmasıyla bağlantılı olarak gizlice anlaşıp anlaşmadığını araştırıyor.



