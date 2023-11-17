Samanyolu Haber /Gündem / FBI eski Türk Hava Yolları yetkilisinin evine baskın düzenledi /17 Kasım 2023 16:04

FBI eski Türk Hava Yolları yetkilisinin evine baskın düzenledi

New York Times gazetesinin haberine göre Federal Soruşturma Bürosu Dairesi FBI, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde eski bir Türk Hava Yolları yetkilisinin New Jersey'deki evine baskın düzenledi.

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Evine baskın düzenlenenlerden biri de Adams’ın bağış kampanyasının başındaki isim olan Brianna Suggs.

FBI ayrıca Adams’ın uluslararası ilişkiler ofisindeki yardımcısı Rana Abbasova’nın New Jersey’deki evine de baskın düzenledi.

FBI ajanlarının evde aramaları Kasım ayının ilk günlerinde yaptığı belirtiliyor.


FBI’ın evine baskın düzenlediği eski Türk Hava Yolları yetkilisinin isminin Cenk Öcal olduğu gazetenin haberinde yer aldı.

Türk Hava Yolları’nda eski yönetici olduğu belirtilen Cenk Öcal’ın Adams’ın seçildikten sonra göreve geçiş ekibinde yer aldığı da kaydediliyor.

Bu eşgüdümlü baskınların Adams’ın 2021 seçim kampanyasına yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturması olduğuna dair kamuoyuna yansıyan ilk işaret olduğu yorumu da New York Times’ın haberinde yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde gazetenin haberine göre FBI ve Manhatttan’daki federal savcılar, Türk hükümetinin yabancı bağışların Adams'ın kampanyasına aktarılmasıyla bağlantılı olarak gizlice anlaşıp anlaşmadığını araştırıyor.

Yetkililerin araştırdıkları bir başka konu da Adams’ın itfaiye yetkililerine, Türk konsolosluğuyla yüksek katlı bina konusunda güvenlik endişelerine rağmen anlaşmaları konusunda baskı yapıp yapmadığı.

Abbasova ve Öcal’ın Türkiye’yle bağlantıları bulunuyor. Abbasova, Adams’ın bir dönem Türk toplumuyla bağlantısını sağlıyordu. Öcal ise Türk Hava Yolları’nın New York ofisinin yöneticisiydi.

Şu ana kadar soruşturmada adı geçenlere herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Birkaç hafta önce Abbasova, Adams’la birlikte New York’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl etkinliğine katılmıştı.

Adams, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Muhtemelen bu kentin tarihinde Türkiye’yi sadece bir defa ziyaret etmeyen tek belediye başkanı benim” ifadelerini kullanmıştı.
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