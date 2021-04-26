Samanyolu Haber /Gündem / Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş ve 3 kişi tutuklandı /26 Nisan 2021 18:16

Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş ve 3 kişi tutuklandı

MASAK tarafından tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulan Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. tutuklandı.

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Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B., ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İlker Baş, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin ise ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.
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