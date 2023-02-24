Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir ve Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipler belli oldu /24 Şubat 2023 16:55

Başakşehir ve Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir ile Sivasspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz gruplarını lider tamamladığı için seri başı avantajı olarak ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan temsilcilerimiz Başakşehir ile Sivasspor, play-off turunu pas geçip doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Avrupa’da temsil eden Başakşehir ile Sivasspor, grup lideri oldukları için ilk maçlarını 9 Mart’ta, rövanş maçlarını ise 16 Mart’ta oynayacak.
Temsilcimiz Sivasspor, gruplarda Başakşehir’in rakibi olan ve bir önceki turda Braga’yı eleyen Fiorentina ile eşleşti. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir de son 16 turunda Belçika’nın Gent takımıyla eşleşti.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ
Fiorentina – Sivasspor
Gent – Başakşehir
Lazio – Alkmaar
Sheriff – Nice
Anderlecht – Villarreal
Basel – Slovan Bratislava
Lech Poznan – Djurgarden
AEK Larnaca – West Ham

FİNAL 7 HAZİRAN’DA
İkinci kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final 7 Haziran 2023’te oynanacak. Finale sahipliğini Çekya’nın başkenti Prag’taki Eden Arena yapacak.
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